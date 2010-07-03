Трамп поддержал возвращение России в G8

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Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение к формату G8 с участием России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера.

"Это должна быть G8, потому что многие вещи, о которых мы говорим, связаны с Россией. Определенно, я считаю, что это вновь могла бы быть G8", – подчеркнул президент США.

Кроме того, Трамп связал исключение России из G8 с тем, что российский президент Владимир Путин переиграл тогдашнего президента США Барака Обаму.

"Я полагаю, президент Обама считал, что нехорошо, когда Россия в (G8 – прим.), и хотел, чтобы России не было, потому что Путин его переиграл", – поделился мнением Трамп.

Ранее стало известно, что американский президент выдвинет Салливана на должность посла в РФ. Перед утверждением политику необходимо будет получить одобрение со стороны американских законодателей.