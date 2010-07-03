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Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз, сообщает "Интерфакс". У сыны американского президента Эрика Люка родилась девочка.

Ее назвали Каролиной Дороти. Отмечается, что это уже второй ребенок в семье Эрика и Лары Трампов. Их первенцу, которого назвали в честь отца, в сентябре исполнится два года.

"Лара и я очень рады появлению на свет Каролины Дороти Трамп. Мы уже тебя любим!" – написал Трамп младший в соцсетях.

У Дональда Трампа пятеро детей. Двое его старших детей – Дональд Джуниор и Иванка, – родители пяти и троих детей соответственно.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что за время пребывания на посту главы государства он потерял от 3 до 5 миллиардов долларов.

Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что "просто хочет отлично справляться с работой" и подобный ущерб для него как для состоятельного человека не имеет значения. Трамп добавил, что внушительная часть суммы ушла на адвокатов, так как на него "каждый день за что-то подают в суд".

Вместе с тем канал NBC отмечает, что заявление политика не поддается фактической проверке, так как он не представлял общественности налоговые декларации.