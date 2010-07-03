Трамп заявил о потере до пяти миллиардов долларов из-за президентства

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что за время пребывания на посту главы государства он потерял от 3 до 5 миллиардов долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что "просто хочет отлично справляться с работой" и подобный ущерб для него как для состоятельного человека не имеет значения. Трамп добавил, что внушительная часть суммы ушла на адвокатов, так как на него "каждый день за что-то подают в суд".

Вместе с тем канал NBC отмечает, что заявление политика не поддается фактической проверке, так как он не представлял общественности налоговые декларации.

Ранее сообщалось, что из-за падения на финансовых рынках 500 самых богатых бизнесменов мира потеряли в общей сложности 117 миллиардов долларов. Так, основатель Amazon Джефф Безос лишился почти 3,5 миллиарда долларов, президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно – 4 миллиардов, а основатель Facebook Марк Цукерберг – 2,7 миллиарда долларов.