Трамп рассказал о выводах США после ЧП под Архангельском

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты многое поняли после чрезвычайного происшествия в Архангельской области.

Американский лидер в Twitter отметил, что у Вашингтона "есть похожие, хотя и более продвинутые технологии".

По его словам, "взрыв российской Skyfall заставил людей беспокоиться о качестве воздуха в районе объекта и далеко за его пределами".

Skyfall – по классификации НАТО название крылатой ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник".

8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне под Северодвинском произошел взрыв с возгоранием.

Погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое получили травмы и ожоги. В госкорпорации пояснили, что имело место стечение факторов, как это "нередко происходит при испытаниях новых технологий".

В Роспотребнадзоре сообщили, что в Северодвинске после происшествия на полигоне не было зафиксировано опасных для населения уровней загрязнения.