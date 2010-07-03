Богатейшие люди мира за день потеряли почти 120 миллиардов долларов

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Фото: depositphotos/pressmaster
Падение на финансовых рынках привело к тому, что 500 самых богатых бизнесменов мира потеряли в общей сложности 117 миллиардов долларов, передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Так, основатель Amazon Джефф Безос лишился почти 3,5 миллиарда долларов, президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно – 4 миллиардов, а основатель Facebook Марк Цукерберг – 2,7 миллиарда долларов.
Эксперты объясняют обвал обострением торговых отношений между Китаем и США. 1 августа стало известно, что с сентября Вашингтон введет пошлину 10% на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Через несколько дней Народный банк КНР опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря 2018 года. Минфин США в ответ на это включил Китай в список манипулирующих валютой стран. В Пекине заявляют, что не намерены делать юань инструментом в торговом конфликте с США, а волатильность курса связана с внешними факторами.
Ранее доктор экономических наук Сергей Сильвестров объяснил, почему России не страшны падения цен на нефть. По его словам, "с 2014 года по нынешний день цена нефти превышает примерно миллиона на три тот норматив, который был заложен в бюджетное правило для обеспечения доходности нашего бюджета". Таким образом, правительство может в полной мере выполнять все социальные обязательства.
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