Экономист раскритиковал исследование о среднем чеке россиян

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Экономист Михаил Делягин прокомментировал данные исследования холдинга "Ромир", согласно которому средний чек россиян за один поход в магазин в июне вырос по сравнению с маем на 0,5%. Его слова приводит ИА "НСН".

"Если бы 4 года подряд в июне денег у населения было меньше, чем в мае, то это уже нечто более интересное, необычное и заслуживающее внимания событие, а если это обычная сезонность, то она никого волновать не должна", – отметил Делягин, подчеркнув, что правильнее было бы сравнивать июньские показатели не с майскими, а с июньскими за прошлый год.

Делягин также добавил, что искривление в общую картину потребления могут внести различие в официальных доходах граждан и реальная инфляция, с учетом которой нужно корректировать сравнение экономических процессов.

Ранее россияне рассказали, на что бы потратили миллион долларов. Так, четверть опрошенных вложили бы деньги в обучение и здоровье. 24% респондентов купили бы недвижимость или автомобиль. 18% стали рантье, а 15% открыли бы собственный бизнес. 5% россиян потратили бы выигранные средства на путешествия.