Россияне рассказали, на что бы потратили миллион долларов

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Четверть россиян, если бы выиграли миллион долларов в лотерею, вложили бы его в обучение и здоровье. Это следует из исследования, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

24% опрошенных купили бы недвижимость или автомобиль. 18% стали рантье, а 15% открыли бы собственный бизнес. 5% россиян потратили бы выигранные средства на путешествия.

Специалисты отметили, что в последние годы россиян больше заботит собственная безопасность – финансовая подушка и здоровье.

В США житель штата Нью-Джерси Роберт Стюарт в течение одного дня выиграл в лотерею 5 миллионов долларов, а после получил выигрыш в 500 и 100 долларов.

