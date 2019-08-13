Трамп пригрозил выйти из ВТО

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США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если сочтут это необходимым. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, выступая в городе Монака в штате Пенсильвания.

"Мы выйдем, если нам придется сделать это", – цитирует Трампа "Интерфакс". Глава Белого дома напомнил, что до его прихода к власти Штаты проигрывали все споры в ВТО. Теперь ситуация изменилась к лучшему, подчеркнул Трамп. По его словам, Вашингтон начал выигрывать большинство споров, потому что в ВТО "знают, что у них под ногами не очень-то твердая почва".

Как считает президент США, в ВТО долгое время предоставляли различные привилегии Китаю и Индии, забывая об интересах Вашингтона.

Ранее Трамп пригрозил повысить пошлины на французское вино в ответ на "глупость Макрона". Так президент США отреагировал на принятие Парижем "налога на Google".