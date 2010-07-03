Трампу запретили блокировать обидчиков в Twitter

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Президент США Дональд Трамп больше не сможет отправлять пользователей Twitter в черный список из-за негативных высказываний в его адрес. Соответствующее решение принял Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке, сообщает "Мир 24".

В 2018 году федеральный суд в районе Манхэттен заявил, что Трамп, блокируя пользователей, нарушает свободу слова.

"Недопустимо исключать людей из онлайн-диалога, открытого для остальных, по той причине, что они выразили взгляды, с которыми это должностное лицо не согласно", – заявила судья.

Ранее сообщалось, что американский режиссер Оливер Стоун пообещал снять фильм о нынешнем президенте США Дональде Трампе. Такое заявление режиссер сделал во время кинфестиваля на Сицилии в городе Таормине. Уточняется, что новый фильм режиссера будет комедией.

