Трамп пригрозил повысить пошлины на вино в ответ на "глупость Макрона"

26 июля, 21:57
26 июля, 21:57
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Фото: ТАСС/AP Photo/Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп пригрозил увеличить ввозные пошлины на французское вино в ответ на принятие Парижем "налога на Google".
"Франция только что ввела цифровой налог в отношении наших прекрасных американских технологических компаний", – написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter. "Если кто и должен облагать их налогами, то это их родная страна – США", – подчеркнул Трамп. Он также пообещал вскоре объявить "о существенных ответных мерах на глупость Макрона". "Я всегда говорил, что американское вино лучше французского", – патриотично подытожил президент США.
France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2019 г.
Впоследствии Белый дом официально заявил, что разочарован решением Парижа, напомнив, что "односторонняя мера Франции направлена на инновационные американские технологические компании". Как считают в Вашингтоне, этот шаг показывает, что Франция не заинтересована в успехе переговоров стран Организации экономического сотрудничества и развития. "Администрация Трампа последовательно заявляла, что она не будет сидеть сложа руки и терпеть дискриминацию в отношении американских фирм", – заверили в Белом доме.
11 июля французский сенат принял законопроект о налоге на цифровые услуги в размере 3% от общей годовой выручки ряда компаний. По информации СМИ, речь может идти об Amazon, Apple, Facebook и Google.
Ранее Дональд Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции. По словам президента США, это связано с поставками Анкаре российских зенитных комплексов С-400. Глава Белого дома назвал контракт России и Турции "несправедливым".
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