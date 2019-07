Трамп пригрозил повысить пошлины на вино в ответ на "глупость Макрона"

Президент США Дональд Трамп пригрозил увеличить ввозные пошлины на французское вино в ответ на принятие Парижем "налога на Google".

"Франция только что ввела цифровой налог в отношении наших прекрасных американских технологических компаний", – написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter. "Если кто и должен облагать их налогами, то это их родная страна – США", – подчеркнул Трамп. Он также пообещал вскоре объявить "о существенных ответных мерах на глупость Макрона". "Я всегда говорил, что американское вино лучше французского", – патриотично подытожил президент США.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!