Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:56

Политолог оценил планы США возобновить переговоры с КНДР

политика за рубежом безопасность

09:56

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/PromesaStudio

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о планах Вашингтона возобновить переговоры с КНДР через пару недель прокомментировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Как пояснил политолог в беседе с RT, для успеха переговоров важно соблюсти "одно обязательное условие". "Соединенные Штаты должны определить круг своих предложений и их глубину", – считает эксперт. По его словам, переговорный процесс ни к чему не приведет, если "США опять будут рассчитывать на то, что диалог сведется к угрозам в адрес КНДР, и Ким Чем Ын будет их бояться".

При этом Брутер отметил "очень сильные колебания" в администрации президента США Дональда Трампа. Эксперт усомнился, "можно ли с ней вообще о чем-то предметно договориться".

По мнению политолога, "чтобы определить какой-то результат, нужно понимать, с чем США подходят к диалогу". "Только тогда можно будет предметно говорить, есть ли у этого перспективы", – подытожил Брутер.

30 июня лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились на межкорейской границе. Они впервые в истории пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию. Общение лидеров США и КНДР продолжалось около часа.

Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад с указанием мест размещения американского ядерного оружия в Европе. Документ был обнародован в апреле 2019 года, а затем удален. В документе раскрывалось местоположение около 150 единиц ядерного оружия США. Согласно докладу, оружие хранится на шести американских и европейских базах: в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Читайте также

политика за рубежом безопасность

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика