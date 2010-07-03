Политолог оценил планы США возобновить переговоры с КНДР

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Заявление госсекретаря США Майка Помпео о планах Вашингтона возобновить переговоры с КНДР через пару недель прокомментировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Как пояснил политолог в беседе с RT, для успеха переговоров важно соблюсти "одно обязательное условие". "Соединенные Штаты должны определить круг своих предложений и их глубину", – считает эксперт. По его словам, переговорный процесс ни к чему не приведет, если "США опять будут рассчитывать на то, что диалог сведется к угрозам в адрес КНДР, и Ким Чем Ын будет их бояться".

При этом Брутер отметил "очень сильные колебания" в администрации президента США Дональда Трампа. Эксперт усомнился, "можно ли с ней вообще о чем-то предметно договориться".

По мнению политолога, "чтобы определить какой-то результат, нужно понимать, с чем США подходят к диалогу". "Только тогда можно будет предметно говорить, есть ли у этого перспективы", – подытожил Брутер.

30 июня лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились на межкорейской границе. Они впервые в истории пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию. Общение лидеров США и КНДР продолжалось около часа.

Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад с указанием мест размещения американского ядерного оружия в Европе. Документ был обнародован в апреле 2019 года, а затем удален. В документе раскрывалось местоположение около 150 единиц ядерного оружия США. Согласно докладу, оружие хранится на шести американских и европейских базах: в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.