Место нахождения ядерного оружия США случайно раскрыли в НАТО

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Секретный доклад с указанием мест размещения американского ядерного оружия в Европе был случайно опубликован парламентской ассамблеей НАТО. Документ был обнародован в апреле 2019 года, но затем удален, сообщает News.ru.

В документе раскрывалось местоположение около 150 единиц ядерного оружия США.

Согласно докладу, оружие хранится на шести американских и европейских базах: в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Окончательная версия доклада появилась на прошлой неделе, в которой уже отсутствуют сведения о местонахождении вооружений.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков раскритиковал европейские страны за то, что они позволяют Вашингтону размещать ядерное оружие, поскольку данные действия фактически являются подготовкой к его применению.

В СМИ ранее появились сообщения, что Москва предложила Вашингтону заключить соглашение о недопущении ядерной войны. Россия хотела прописать меры, чтобы предотвратить как намеренное, так и случайное применение ядерного оружия, ведь в такой войне не может быть победителей. По данным "Коммерсанта", Москва передала проект документа американской стороне еще в октябре 2018 года, но до сих пор никакого ответа не получила.