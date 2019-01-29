Россия сделала "секретное предложение" КНДР по ядерной программе – WP

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Россия предложила КНДР построить в стране атомную электростанцию в обмен на отказ от ядерной программы.

Как пишет газета Washington Post, предложение было сделано осенью 2018 года. Позднее о нем стало известно спецслужбам США.

Предполагается, что Россия будет эксплуатировать АЭС и вывозить на свою территорию отходы функционирования объекта.

Это будет сделано для того, чтобы снизить риск использования побочных материалов для создания вооружений.

Отмечается, что предложение направлено на подрыв переговоров США и КНДР ради завоевания доли на энергетическом рынке Северной Кореи.

25 января стало известно, что вторая встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в ближайшие 60 дней.