Москва и Пхеньян начали согласовывать сроки визита Ким Чен Ына

Фото: ТАСС/Zuma
Сроки и параметры визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Российскую Федерацию проходят согласование в настоящее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
Он отметил, что Россия выступает за последовательное решение проблем Корейского полуострова и констатировал, что ситуация сдвинулась от "замороженного состояния". Косачев отметил важность возобновления прямого диалога между двумя корейскими государствами и то, что руководство КНДР выходит на прямые контакты с другими странами.
Он подчеркнул, что в мире высок интерес к отношениям между Северной Кореей и США, но добавил, что внимания стоят и другие направления.
Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что визит Кима в Москву может состояться уже в ноябре. Однако тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что возможный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прорабатывается, но точных дат пока нет, также нет конкретных договоренностей на этот счет.
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