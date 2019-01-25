Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в ближайшие 60 дней

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В ближайшие 60 дней пройдет вторая встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

Ранее, 18 января, в Вашингтоне Трамп встретился с замруководителя правящей партии КНДР Ким Eн Чхолем. После этого был анонсирован второй саммит США-КНДР. Место его проведения станет известно позднее. По данным некоторых СМИ, лидеры двух стран встретятся на территории Вьетнама.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали документ, в котором Пхеньян поддержал идею денуклеаризации Корейского полуострова, а Вашингтон обещал предоставить гарантии безопасности.