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03:02

Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в ближайшие 60 дней

за рубежом политика

03:02

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Фото: depositphotos/PromesaStudio

В ближайшие 60 дней пройдет вторая встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

Ранее, 18 января, в Вашингтоне Трамп встретился с замруководителя правящей партии КНДР Ким Eн Чхолем. После этого был анонсирован второй саммит США-КНДР. Место его проведения станет известно позднее. По данным некоторых СМИ, лидеры двух стран встретятся на территории Вьетнама.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали документ, в котором Пхеньян поддержал идею денуклеаризации Корейского полуострова, а Вашингтон обещал предоставить гарантии безопасности.

за рубежом политика

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