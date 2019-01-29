Названо возможное место проведения встречи Трампа и Ким Чен Ына

Вьетнамские города Ханой и Дананг, а также Бангкок в Таиланде рассматриваются в качестве площадки для переговоров между Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает РИА Новости.
Американские власти уже направили во все четыре города группы специалистов, которые должны изучить возможности проведения там саммита. Предпочтение пока отдается городу Дананг, поскольку ранее в нем прошел саммит стран АТЭС.
Вьетнамская сторона высказывается за проведение саммита в столице страны, Ханое, так как хотела бы совместить проведение американо-северокорейского саммита с официальным визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в страну.
По словам госсекретаря США Майка Помпео, вторая встреча лидеров двух стран пройдет в ближайшие 60 дней.
Первый в истории саммит США – КНДР прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.
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