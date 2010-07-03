Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе. Они впервые в истории пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию. Об этом сообщает "Интерфакс".

"У нас с президентом США отличные отношения. Не будь их, я не думаю, что мы смогли бы всего за сутки договориться об этой встрече", – сказал северокорейский лидер.

Трамп в ответ выразил благодарность Ким Чен Ыну за приглашение переступить границу между двумя Кореями. Таким образом, он стал первым в истории президентом США, ступившим на северокорейскую территорию.

"Спасибо, что попросили меня переступить через эту линию. Я не знал, попросите ли вы меня сделать это, но полагал, что такое может случиться. И я был готов принять ваше приглашение", – сказал президент США.

Ким Чен Ын отметил, что многие считали, будто их встреча была согласована заранее. Однако, по его словам, он узнал о желании Трампа провести встречу из его Twitter-аккаунта. Американский лидер отметил, что готов пригласить северокорейского коллегу посетить США.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с Трампом проводили Ким Чен Ына до границы. Северокорейский лидер пересек ее и вернулся на родину. Контакты лидеров США и КНДР пролились около часа – значительно больше, чем предполагалось.

Трамп подчеркнул, что условился с Ким Чен Ыном создать команды переговорщиков для согласования деталей переговоров группы. Они начнут работу в течение двух–трех недель.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались перед началом саммита G20 в японской Осаке. Встреча заняла 1,5 часа вместо планируемого часа.

Как сказано в сообщении Белого дома, российский и американский лидеры затронули в разговоре темы Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины. При этом Трамп дважды в шуточной форме попросил Путина "не вмешиваться в выборы".

