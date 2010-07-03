Трампа пригласили на празднование 75-летия Победы

Россия пригласила президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, американский лидер отреагировал позитивно. Он не посещал Россию после того, как занял пост президента, но приезжал в качестве бизнесмена.
В 2015 году, когда отмечалась 70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, президента США Барака Обаму пригласили в Москву, но тот ответил отказом.
Сегодня прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20. В своей беседе они коснулись Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины. Оба лидера согласны, что улучшение отношений – в интересах обоих государств и всего мира.
Они договорились, что Москва и Вашингтон продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века. По заявлению американского лидера, она должна включать Китай.
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