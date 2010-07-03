В КНДР подтвердили испытания дальнобойных орудий

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Ким Чен Ын осуществлял руководство учениями, в ходе которых были использованы дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие, сообщает издание ЦТАК.

Отмечается, что целью запуска была оценка эксплуатационных свойств и точности ударных характеристик крупнокалиберных установок. При этом ЦТАК не уточняет место проведения учений, тип оружия и число выпущенных снарядов.

По данным агентства, лидер КНДР остался доволен проведением стрельб. Он назвал проведенные учения успешными.

Ранее Северная Корея провела пуски ракет малой дальности. Запуск установок с дальностью от 70 до 200 километров был осуществлен из города Вонсан на восточном побережье в северо-восточном направлении, в сторону Японского моря.