В КНДР испытали ракеты малой дальности

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Северная Корея в субботу провела пуски ракет малой дальности, сообщает агентство Киодо.

Сообщается, что запуск ракет с дальностью от 70 до 200 километров был осуществлен из города Вонсан на восточном побережье в северо-восточном направлении, в сторону Японского моря.

Произошедшее южнокорейские военные пусками баллистических ракет не посчитали. Япония также не зафиксировала каких-либо баллистических ракет над своей экономической зоной.

Вашингтон напомнил, что Белый дом в курсе "действий Северной Кореи" и отслеживает события.