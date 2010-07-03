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20:36

Встречу лидеров РФ и КНДР назвали "исправлением ошибок США"

политика

20:36

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Саммит РФ – КНДР стоит рассматривать как исправление ошибок дипломатии США. В этом уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" она подчеркнула, что такую трактовку можно дать, если глобально посмотреть на ситуацию в международных отношениях.

25 апреля Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились во Владивостоке. Перед переговорами с участием делегаций они почти два часа беседовали тет-а-тет. Политики вдвое превысили отведенное на данный формат время.

Глава КНДР подарил Путину корейский меч, а взамен получил набор стаканов с подстаканниками.

Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

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