Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным

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Владимир Путин назвал разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном в формате тет-а-тет обстоятельным, сообщает РИА Новости.

Президент рассказал, что в ходе беседы они затронули историю межгосударственных отношений двух стран, поговорили о сегодняшнем дне и о перспективах развития двусторонних связей.

Также они обсудили обстановку на Корейском полуострове и обменялись мнениями о том, что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение.

Ранее сообщалось, что встреча Путина с Ким Чен Ыном один на один продолжалась около двух часов, что вдвое дольше запланированного.

Разговор проходил в одном из залов корпуса S кампуса Дальневосточного федерального университета. Затем переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегации двух стран.

Ким Чен Ын выразил надежду на то, что двусторонний диалог, начавшийся в конструктивном ключе, продолжится в таком же духе. К главе КНДР российский президент обращался "уважаемый товарищ председатель".

Бронепоезд председателя Госсовета Северной Кореи прибыл в Россию 24 апреля. В частности, состав остановился на приграничной станции Хасан, где глава КНДР посетил Дом российско-корейской дружбы.