Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:12

Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным

политика

11:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин назвал разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном в формате тет-а-тет обстоятельным, сообщает РИА Новости.

Президент рассказал, что в ходе беседы они затронули историю межгосударственных отношений двух стран, поговорили о сегодняшнем дне и о перспективах развития двусторонних связей.

Также они обсудили обстановку на Корейском полуострове и обменялись мнениями о том, что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение.

Ранее сообщалось, что встреча Путина с Ким Чен Ыном один на один продолжалась около двух часов, что вдвое дольше запланированного.

Разговор проходил в одном из залов корпуса S кампуса Дальневосточного федерального университета. Затем переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегации двух стран.

Ким Чен Ын выразил надежду на то, что двусторонний диалог, начавшийся в конструктивном ключе, продолжится в таком же духе. К главе КНДР российский президент обращался "уважаемый товарищ председатель".

Бронепоезд председателя Госсовета Северной Кореи прибыл в Россию 24 апреля. В частности, состав остановился на приграничной станции Хасан, где глава КНДР посетил Дом российско-корейской дружбы.

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика