Владимир Путин и Ким Чен Ын начали переговоры во Владивостоке

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Встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына началась на острове Русский. Президент России прибыл на переговоры из Читы, где провел совещание по вопросам ликвидации последствий природных пожаров.

Переговорам глав двух государств предшествовала торжественная церемония. Путин встретил гостя на площадке перед главным входом в корпус Дальневосточного федерального университета.

После церемонии встречи президент России и северокорейский лидер начали беседу в узком составе, передает "Интерфакс". По информации Кремля, на переговоры отводится около четырех часов.

Путин выразил уверенность, что визит Ким Чен Ына в России послужит делу развития двусторонних отношений и поможет лучше понять, какими путями две страны могут урегулировать ситуацию на Корейском полуострове.

Предполагается, что общение Путина и Ким Чен Ына "тет-а-тет" продлится около часа, а затем встреча продолжится с участием делегаций двух стран и закончится обедом с блюдами русской кухни.

Бронепоезд председателя Госсовета Северной Кореи прибыл в Россию 24 апреля. В частности, состав остановился на приграничной станции Хасан, где глава КНДР посетил Дом российско-корейской дружбы.