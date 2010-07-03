Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл в Россию

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Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл в Россию. Об этом ТАСС сообщила встретившая состав депутат районной думы Наталья Карпова.

Поезд остановился на приграничной станции Хасан, где глава Северной Кореи посетил Дом российско-корейской дружбы, известный также как "Домик Ким Ир Сена".

Ожидалось, там он вручит подарок работнице, которая много лет следит за порядком в домике, построенном накануне визита основателя КНДР Ким Ир Сена в 1986 году.

Приезд Ким Чен Ына в Приморский край

© Instagram Олег Кожемяко pic.twitter.com/vJryXWz0JW — Матвей Евграфов (@evgraphov_mp) 24 апреля 2019 г.



Затем поезд Ким Чен Ына направился по однопутной железнодорожной магистрали вдоль границ национального парка "Земля леопарда" к городу Уссурийск. Расстояние в 260 километров состав преодолеет приблизительно за семь часов.

После этого он перейдет на ветку Транссибирской магистрали и проедет еще 70 километров до Владивостока. 25 апреля на острове Русский состоится первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Как отметил заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов, на ней лидеры государств, скорее всего, будут обсуждать вопросы денуклеаризации КНДР и санкций США.