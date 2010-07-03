Лимузин лидера КНДР заметили во Владивостоке

Фото: youtube.com

На территории Дальневосточного федерального университета заметили черный лимузин, в котором, как предполагается, будет передвигаться лидер КНДР Ким Чен Ын. Очевидцы запечатлели момент, когда черный тонированный автомобиль заезжает через центральные ворота кампуса вуза в сопровождении кортежа полицейских машин.

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоится на острове Русский в ближайшие дни. Детали встречи не раскрываются из-за "соображений безопасности".

Этим утром в аэропорту Владивостока приземлились два самолета из Пхеньяна. Как указывает РИА Новости, во вторник, 23 апреля, автомобиль северокорейского лидера доставили во Владивосток грузовым самолетом. Во Владивосток уже прибыли сотрудники службы безопасности лидера Северной Кореи.



Видео: youtube.com/Дмитрий Щербаков

Ранее СМИ со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге сообщали, что бронепоезд Ким Чен Ына приедет во Владивосток в среду, 24 апреля.

Ким Чен Ын ни разу с момента прихода во власть в 2011 году не был в России и никогда не встречался с российским президентом. Предполагается, что после переговоров Путин вылетит в Китай, а Ким Чен Ын останется во Владивостоке до следующего дня – для него приготовлена культурная программа.