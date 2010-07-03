Ким Чен Ын приедет во Владивосток 24 апреля

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Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына в среду, 24 апреля, приедет во Владивосток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.

"Утром поезд прибывает на станцию Хасан, далее следует в Уссурийск, оттуда – во Владивосток. Сегодня движение поездов в регионе в графике. Расписание может меняться в процессе движения бронепоезда на ветке Хасан – Уссурийск, а затем на участке Транссиба Уссурийск – Владивосток. И так же обратно", – сообщили агентству маршрут следования Ким Чен Ына.

График движения грузовых поездов не менялся. Об изменениях в расписании электричек также не известно. Отмечается, что этим утром в аэропорту Владивостока приземлились два самолета из Пхеньяна. По данным южнокорейских СМИ, на них прибыли сотрудники службы безопасности лидера Северной Кореи.

Ким Чен Ын встретится с Владимиром Путиным 25 апреля на острове Русский. Переговоры состоятся в кампусе Дальневосточного федерального университета, а затем Путин вылетит в Китай, а Ким Чен Ын останется во Владивостоке до следующего дня.