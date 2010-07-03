СМИ раскрыли дату и место встречи Путина и Ким Чен Ына

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Глава КНДР Ким Чен Ын встретится с Владимиром Путиным 25 апреля на острове Русский. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.

Ночь на 24 апреля северокорейский вождь проведет в пограничном городе Раджин, после чего выдвинется в сторону России.

Отмечается, что переговоры состоятся в кампусе Дальневосточного федерального университета. Затем, по данным СМИ, Путин вылетит в Китай, а Ким Чен Ын останется во Владивостоке до следующего дня. Для него подготовлена культурная программа.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, жить Ким Чен Ын будет в кампусе. При этом с 23 по 27 апреля занятия у студентов ДВФУ отменят.

На минувшей неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил неразглашение подробностей о встрече Путина и Ким Чен Ына. По его словам, то связано с соображениями безопасности.