Песков объяснил неразглашение подробностей о встрече Путина и Ким Чен Ына

Место и время предстоящей встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына не объявили из-за соображений безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что на предстоящих переговорах будут обсуждаться несколько вопросов.
"Конечно, первое – это развитие двусторонних отношений, второе – это обсуждение проблемы денуклеаризации, проблемы регионального сотрудничества, поэтому багаж для обсуждения весьма обширный", – цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва приложит все возможные усилия, чтобы поддержать процесс денуклеаризации Корейского полуострова.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся в России до конца апреля. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения. Одной из основных тем переговоров будет вопрос ослабления санкционного давления на КНДР со стороны европейских партнеров.
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