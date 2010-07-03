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13:05

Песков объяснил неразглашение подробностей о встрече Путина и Ким Чен Ына

власть политика

13:05

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Фото: ТАСС/POOL/SEONG JOON CHO

Место и время предстоящей встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына не объявили из-за соображений безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что на предстоящих переговорах будут обсуждаться несколько вопросов.

"Конечно, первое – это развитие двусторонних отношений, второе – это обсуждение проблемы денуклеаризации, проблемы регионального сотрудничества, поэтому багаж для обсуждения весьма обширный", – цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва приложит все возможные усилия, чтобы поддержать процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся в России до конца апреля. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения. Одной из основных тем переговоров будет вопрос ослабления санкционного давления на КНДР со стороны европейских партнеров.

власть политика

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