Путин встретится с Ким Чен Ыном во второй половине апреля

Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся в России до конца текущего месяца. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
В сообщении говорится, что встреча пройдет по приглашению президента России. "Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля", – отмечается в сообщении.
Лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения. Одной из основных тем переговоров будет вопрос ослабления санкционного давления на КНДР со стороны европейских партнеров.
Также предполагается, что президент России выразит поддержку курсу Ким Чен Ына на экономическое строительство и на решение ядерной проблемы Корейского полуострова политико-дипломатическими методами.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что подготовка визита лидера КНДР в Россию ведется достаточно давно.
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