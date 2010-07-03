Песков подтвердил возможность переговоров Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что готовится встреча Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом он отметил, что дату и место пока не определили.
"Как только будет полная ясность по срокам проведения этой встречи, о месте ее проведения, мы вас проинформируем", – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее сообщалось, что визит Ким Чен Ына в Россию и встреча с Путиным может состояться 26-27 апреля. По данным южнокорейского агентства Yonhap, лидер Северной Кореи приедет во Владивосток. При этом ожидается, что Путин прибудет на Дальний Восток 24 апреля для участия во внутреннем мероприятии.
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