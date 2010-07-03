Ким Чен Ын может встретиться с Путиным в конце апреля

Фото: EPA/Seong Joon Cho

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и встреча с Владимиром Путиным может состояться состояться 26-27 апреля.

Лидер Северной Кореи приедет во Владивосток, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Ожидается, что Путин прибудет на Дальний Восток 24 апреля для участия во внутреннем мероприятии.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что возможный визит лидера КНДР в Россию прорабатывается.

Отмечалось, что Ким Чен Ына получил письмо от Путина и заявил, что готов приехать в Россию с официальным визитом.

Летом 2018 года глава КНДР провел встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, на которой стороны договорились провести саммит.