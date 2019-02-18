Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:14

Трамп отказался верить в доклад разведки о КНДР из-за Путина

политика за рубежом

07:14

Поделиться в социальных сетях:

Фото: AP/TASS/Susan Walsh

Глава Белого дома Дональд Трамп не поверил в доклад разведки, что КНДР обладает ракетами, способными достичь территории Соединенных Штатов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как заявил бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, дело в том, что в обратном президента США заверил российский лидер Владимир Путин.

"Он не верил в это, потому что президент Путин сказал ему, что у них нет ракет", – сказал Маккейб в интервью CBS, выразив недоумение и назвав данный факт поразительным.

Сотрудники разведывательных служб заявили, что это не соответствует данным ни одного из отчетов, на что президент якобы ответил: "Мне все равно, я верю Путину".

9 февраля Трамп сообщил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет в Ханое (Вьетнам) 27-28 февраля. Первый в истории саммит США – КНДР прошел в Сингапуре 12 июня.

По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.

Читайте также

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика