Трамп отказался верить в доклад разведки о КНДР из-за Путина

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Глава Белого дома Дональд Трамп не поверил в доклад разведки, что КНДР обладает ракетами, способными достичь территории Соединенных Штатов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как заявил бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, дело в том, что в обратном президента США заверил российский лидер Владимир Путин.

"Он не верил в это, потому что президент Путин сказал ему, что у них нет ракет", – сказал Маккейб в интервью CBS, выразив недоумение и назвав данный факт поразительным.

Сотрудники разведывательных служб заявили, что это не соответствует данным ни одного из отчетов, на что президент якобы ответил: "Мне все равно, я верю Путину".

9 февраля Трамп сообщил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет в Ханое (Вьетнам) 27-28 февраля. Первый в истории саммит США – КНДР прошел в Сингапуре 12 июня.

По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.