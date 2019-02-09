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05:37

Местом встречи лидеров США и КНДР выбран город Ханой

политика за рубежом

05:37

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Фото: depositphotos/PromesaStudio

Дональд Трамп сообщил в Twitter, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет в Ханое, передает РИА Новости.

"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи. Они договорились о дате и времени второго саммита с Ким Чен Ыном. Он состоится в Ханое, во Вьетнаме, 27-28 февраля. Жду встречи с председателем Кимом и продвижения дела мира!", – написал президент США.

По информации японского телеканала NHK, тот факт, что саммит будет проводиться не в Дананге, как этого хотела американская сторона, а в предложенном Северной Кореей Ханое, можно считать уступкой со стороны США.

КНДР предлагала провести встречу в Ханое, так как хотела бы совместить проведение американо-северокорейского саммита с официальным визитом Ким Чен Ына в страну.

Ранее предпочтение отдавалось городу Дананг, поскольку он находится в центре страны и ранее там прошел саммит стран АТЭС.

Первый в истории саммит США – КНДР прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности.

политика за рубежом

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