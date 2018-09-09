СМИ обнародовали содержание телеграммы Путина Ким Чен Ыну

09 сентября 2018, 08:18
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в честь 70-й годовщины основания КНДР. В поздравлениях российский лидер, в частности, выразил уверенность в том, что страны будут развивать сотрудничество в различных областях, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
"Примите искренние поздравления по случаю 70-й годовщины образования КНДР. С удовольствием отмечаю дружественный характер отношений, существующих между Российской Федерацией и КНДР", – говорится в поздравительной телеграмме.
Путин, как отмечается, в поздравлении также выразил уверенность, что Москва и Пхеньян вместе обеспечат "дальнейшее расширение двустороннего диалога и конструктивного сотрудничества в различных областях".
9 сентября в северокорейской столице пройдет парад в честь 70-летия образования КНДР. Россию на параде будет представлять спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Ранее Матвиенко встретилась с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Делегация СФ прибыла в Северную Корею, чтобы принять участие в торжествах по случаю 70-летия создания республики. Тогда же члены делегации провели встречи с председателем Верховного народного собрания КНДР Цой Тхэ Боком и председателем президиума ВНС Ким Ен Намом.
Как сообщалось ранее, 18–20 сентября в Пхеньяне состоится третий межкорейский саммит. В рамках саммита планируют обсудить вопросы реализации Пханмунджомской декларации, пути установления прочного мира на Корейском полуострове, а также его денуклеаризацию.
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