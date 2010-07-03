Названы предположительные темы переговоров лидера КНДР и президента РФ

В МИД России подтвердили готовящийся визит лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивосток, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным, пишут "Известия".
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын и Путин могут встретиться 26–27 апреля. Лидер КНДР заедет в Россию по пути в Пекин. Лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения.
Одной из основных тем переговоров будет вопрос ослабления санкционного давления на КНДР со стороны европейских партнеров.
Ожидается, что президент России выразит поддержку курсу Ким Чен Ына на экономическое строительство и на решение ядерной проблемы Корейского полуострова политико-дипломатическими методами.
По данным издания, за несколько дней до встречи с российским президентом глава КНДР успел согласиться на третий саммит с Дональдом Трампом. Дипломаты не исключают перемену настроений Ким Чен Ына относительно визита в Россию, так как он человек импульсивный.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что подготовка визита лидера КНДР в Россию ведется достаточно давно. Точные даты и место проведения встречи он объявлять не стал.
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