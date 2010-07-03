Путин проведет переговоры с Ким Чен Ыном 25 апреля

Фото: ТАСС/AP Photo/Ahn Young-joon

Первая встреча Владимира Путина с председателем КНДР Ким Чен Ыном состоится во Владивостоке 25 апреля. В Кремле уточнили, что прежнее отсутствие информации о месте и дате проведения переговоров объясняется договоренностью с Северной Кореей.



"Дата – 25 апреля, во Владивостоке наш президент проведет переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, который будет посещать нашу страну с визитом. Эта встреча станет первым контактом нашего президента с северокорейским лидером", – сказал помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге, передает "Интерфакс".

Он подчеркнул, что северокорейская сторона особо подчеркивает, что визит в Россию Ким Чен Ын наносит сразу после переизбрания председателем Госсовета КНДР. Ушаков отметил, что это связано с договоренностью с северокорейской стороной.

На предстоящей встрече во Владивостоке Владимир Путин и Ким Чен Ын, скорее всего, будут обсуждать вопросы денуклеаризации КНДР и санкций США. Такое мнение высказал заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына в среду, 24 апреля, приедет во Владивосток. Ким Чен Ын встретится с Владимиром Путиным 25 апреля на острове Русский, переговоры состоятся в кампусе Дальневосточного федерального университета.