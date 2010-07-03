Эксперт назвал темы переговоров Путина и Ким Чен Ына

На предстоящей встрече во Владивостоке Владимир Путин и Ким Чен Ын, вероятнее всего, будут обсуждать вопросы денуклеаризации КНДР и американских санкций. Такое мнение высказал заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов.
"Будет обсуждаться проблема безопасности Корейского полуострова, где важную роль играет вопрос денуклеаризации. В этом плане ведется большая работа и Ын в нее плотно вовлечен. Три раза в прошлом году он встречался по этому вопросу с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином, четыре раза – с главой КНР Си Цзиньпином, два – с Трампом", – цитирует специалиста ИА "НСН".
Воронцов отметил, что Москва ранее выступала за смягчение санкций США в отношении Северной Кореи.
"Меры принимались не ради самих санкций, а для того, чтобы изменить поведение КНДР, улучшить ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове", – отметил он.
Первая встреча глав РФ и КНДР может состояться в ближайшие дни во Владивостоке. Официально день и место встречи держится в тайне "из соображений безопасности". По данным СМИ, Ким Чен Ын приедет на Дальний Восток в бронированном поезде в сопровождении более чем 200 человек в среду, 24 апреля.
На следующий день после переговоров Владимир Путин примет участие в международном форуме "Один пояс – один путь" в Пекине. Ким Чен Ын посещает Россию впервые, для него подготовлена обширная культурная программа.
Сообщения о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию стали появляться на фоне состоявшихся в феврале 2019 года переговоров Дональда Трампа с лидером КНДР, на которых обсуждалось ядерное разоружение Северной Кореи.
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