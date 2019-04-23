Пять ярких деталей визита Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын приедет в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств проведут переговоры 25 апреля во Владивостоке, и подготовка к этому событию идет полным ходом. Узнайте, как Российская Федерация готовится принять северокорейского лидера.

1. Местом встречи двух лидеров выбран Владивосток. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким пояснил, что этот город выбран неслучайно. Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде, а столица Дальневосточного федерального округа находится неподалеку от границы России и КНДР.

"С одной стороны, до Москвы слишком долго ехать на поезде. Владивосток, конечно, ближе. Но и Владимир Путин собирается потом лететь в Китай. От Владивостока удобнее лететь, тоже недалеко", – пояснил он.

2. Ким Чен Ын решил отправиться в Россию именно поездом по ряду причин. Лидер КНДР унаследовал предпочтение к поездам от своего отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена. Они страдали аэрофобией, из-за чего не пользовались никогда самолетами. Кроме того, как пояснил эксперт Евгений Ким, личный лайнер – советский Ил-62, который есть в распоряжении северокорейского лидера, уже старый. К тому же у главы КНДР много сопровождающих. В прошлом году Ким Чен Ын летал в Сингапур на самолете, но тогда воздушное судно ему предоставил Китай.

"КНДР сейчас под санкциями многих стран. Никто не продаст Северной Корее самолеты. А свои пассажирские самолеты КНДР не производит", – пояснил эксперт.

3. Встреча двух лидеров, по сообщениям СМИ, пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета, где усилили меры безопасности. Посторонних туда не пускают, только по спискам или по приглашению от сотрудников. В соцсетях также появилось видео, как на территорию университета заезжает черный лимузин в сопровождении полицейских машин и автобусов. Предположительно, это была репетиция приезда Ким Чен Ына.

4. По сообщениям СМИ, лимузин лидера КНДР в Россию доставили 23 апреля на грузовом самолете.

"Это обычная практика. Наш президент тоже летает с собственным автомобилем. Помимо президентского самолета с ним вылетают еще два-три воздушных судна. И на всякий случай даже две машины везут – мало ли что может быть. А когда король Саудовской Аравии куда-то отправляется, с ним летят несколько десятков самолетов", – пояснил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

5. Ночь на 24 апреля Ким Чен Ын, по данным СМИ, проведет в пограничном северокорейском городе Раджин, после чего выдвинется в сторону России. Журналисты также сообщают, что сестра лидера КНДР, Ким Е Чжон, уже прибыла во Владивосток для подготовки визита брата.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

"Ким Е Чжон играет роль секретаря и помощника Ким Чен Ына. Его отца в поездках сопровождал секретарь. А Ким Чен Ын от этого отказался. Предпочел заботу сестры", – заключил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.