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23 апреля, 19:59

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Пять ярких деталей визита Ким Чен Ына в Россию

На бронепоезде и с лимузином. Пять ярких деталей визита Ким Чен Ына в Россию
политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын приедет в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств проведут переговоры 25 апреля во Владивостоке, и подготовка к этому событию идет полным ходом. Узнайте, как Российская Федерация готовится принять северокорейского лидера.

Фото: ТАСС/AP Photo/Ahn Young-joon

1. Местом встречи двух лидеров выбран Владивосток. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким пояснил, что этот город выбран неслучайно. Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде, а столица Дальневосточного федерального округа находится неподалеку от границы России и КНДР.

"С одной стороны, до Москвы слишком долго ехать на поезде. Владивосток, конечно, ближе. Но и Владимир Путин собирается потом лететь в Китай. От Владивостока удобнее лететь, тоже недалеко", – пояснил он.

2. Ким Чен Ын решил отправиться в Россию именно поездом по ряду причин. Лидер КНДР унаследовал предпочтение к поездам от своего отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена. Они страдали аэрофобией, из-за чего не пользовались никогда самолетами. Кроме того, как пояснил эксперт Евгений Ким, личный лайнер – советский Ил-62, который есть в распоряжении северокорейского лидера, уже старый. К тому же у главы КНДР много сопровождающих. В прошлом году Ким Чен Ын летал в Сингапур на самолете, но тогда воздушное судно ему предоставил Китай.

"КНДР сейчас под санкциями многих стран. Никто не продаст Северной Корее самолеты. А свои пассажирские самолеты КНДР не производит", – пояснил эксперт.

Фото: youtube.com/Дмитрий Щербаков

3. Встреча двух лидеров, по сообщениям СМИ, пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета, где усилили меры безопасности. Посторонних туда не пускают, только по спискам или по приглашению от сотрудников. В соцсетях также появилось видео, как на территорию университета заезжает черный лимузин в сопровождении полицейских машин и автобусов. Предположительно, это была репетиция приезда Ким Чен Ына.

4. По сообщениям СМИ, лимузин лидера КНДР в Россию доставили 23 апреля на грузовом самолете.

"Это обычная практика. Наш президент тоже летает с собственным автомобилем. Помимо президентского самолета с ним вылетают еще два-три воздушных судна. И на всякий случай даже две машины везут – мало ли что может быть. А когда король Саудовской Аравии куда-то отправляется, с ним летят несколько десятков самолетов", – пояснил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

5. Ночь на 24 апреля Ким Чен Ын, по данным СМИ, проведет в пограничном северокорейском городе Раджин, после чего выдвинется в сторону России. Журналисты также сообщают, что сестра лидера КНДР, Ким Е Чжон, уже прибыла во Владивосток для подготовки визита брата.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

"Ким Е Чжон играет роль секретаря и помощника Ким Чен Ына. Его отца в поездках сопровождал секретарь. А Ким Чен Ын от этого отказался. Предпочел заботу сестры", – заключил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

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