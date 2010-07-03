Ким Чен Ын впервые дал интервью иностранному журналисту – сотруднику телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

Как отметил лидер КНДР, начало поездки уже произвело на него приятные впечатления. "Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным и что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двухсторонних отношений", – приводятся слова Ким Чен Ына на портале "Вести".

Журналист отметил, что сумел привлечь внимание председателя Госсовета КНДР тем, что задал вопрос на корейском языке. Зарубин также отметил, что вступить в беседу с президентом США для него было "намного сложнее".

Ким Чен Ын никогда не давал интервью иностранным изданиям. Лишь в феврале 2019 года во время саммита США-КНДР в Ханое он ответил на несколько вопросов независимых журналистов.

В среду, 24 апреля, в РФ на бронепоезде приехал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. На границе его встречали в числе прочих министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Затем поезд лидера КНДР отправился во Владивосток, где Ким Чен Ыну вновь устроили торжественную встречу.

С вокзала Ким Чен Ын поехал на лимузине на остров Русский в Дальневосточный федеральный университет – там на следующий день состоится его первая встреча с Владимиром Путиным. Российский президент полетит во Владивосток вечером 24 апреля.

