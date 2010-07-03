Путин полетит во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном вечером 24 апреля

Владимир Путин полетит во Владивосток на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном вечером в среду, 24 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Сегодня вечером, пообщавшись с законодателями, президент вылетит во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном", – сказал Песков.
25 апреля состоится первая встреча Путина и Ким Чен Ына. Местом проведения переговоров выбран кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главы двух стран, вероятнее всего, будут обсуждать денуклеаризацию КНДР и санкции США, говорят политологи.
24 апреля около 11:00 Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на бронепоезде, который остановился на железнодорожном вокзале в 17:50 по местному времени. Делегацию встречал военный оркестр почетного караула, представители МИД РФ и руководство Приморского края. На приграничной станции Хасан лидеру Северной Кореи вручили цветы, а девушки в национальных костюмах преподнесли ему русский каравай.
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