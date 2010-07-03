Фото: ТАСС/Александр Сафронов/

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток. Его бронированный поезд остановился на железнодорожном вокзале в 17:50 по местному времени. На площади делегацию встречает военный оркестр почетного караула, передает ТАСС.

Ким Чен Ына встретили представители российского МИДа и руководство Приморского края. На приграничной станции Хасан лидеру Северной Кореи вручили цветы, а девушки в национальных костюмах преподнесли ему русский каравай.

"Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию", – приведены слова Ына на сайте администрации Приморского края. Он также добавил, что его отец Ким Чен Ир также питал большую любовь к России.

Накануне во Владивосток уже прибыла охрана северокорейского лидера и его сестра Ким Е Чжон. Она является директором отдела пропаганды и агитации Центрального комитета КНДР.

25 апреля состоится первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Площадкой для переговоров лидеров двух стран, скорее всего, станет кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский. По мнению экспертов, президенты будут обсуждать вопросы денуклеаризации КНДР и американских санкций.

На следующий день после переговоров Владимир Путин примет участие в международном форуме "Один пояс – один путь" в Пекине. Ким Чен Ын посещает Россию впервые, для него подготовлена обширная культурная программа.

Сообщения о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию стали появляться на фоне состоявшихся в феврале 2019 года переговоров Дональда Трампа с лидером КНДР, на которых обсуждалось ядерное разоружение Северной Кореи.