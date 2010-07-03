Ким Чен Ына угостили русским караваем

Фото: ТАСС/Александр Сафронов

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе торжественной встречи на приграничной станции Хасан вручили букет цветов и традиционный русский каравай.



Видеозапись с места встречи опубликовала пресс-служба администрации Приморского края, передает "Интерфакс". На видео показано, как Ким Чен Ыну вручают цветы, а девушки в национальных костюмах преподносят ему русский каравай.

Ранее сообщалось, что бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл в Россию. Поезд остановился на приграничной станции Хасан. Там глава Северной Кореи посетил Дом российско-корейской дружбы, известный также как "Домик Ким Ир Сена".

Затем поезд отправился по однопутной железнодорожной магистрали вдоль границ национального парка "Земля леопарда" к Уссурийску. После этого он перейдет на ветку Транссибирской магистрали и проедет еще 70 километров до Владивостока.

25 апреля состоится первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они встретятся на острове Русский.