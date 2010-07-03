Путин поручил подготовить программу по восстановлению жилья в Забайкалье

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Президент РФ Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий пожаров в Забайкалье поручил подготовить программу по восстановлению жилья.

При этом он пообещал проконтролировать ход реализации лично, приехав в регион еще раз в сентябре.

"Сейчас мы с губернатором тоже разговаривали, до 10 мая сказал, что такой детальный план будет подготовлен", – приводит слова Путина РИА Новости.

Врио главы Забайкалья Александр Осипов сообщил, что общий ущерб от ЧС в регионе оценивается в один миллиард рублей.

Глава государства обратил внимание на необходимость незамедлительных выплат гражданам, чье имущество пострадало, а также поручил оказать помощь сельхозпроизводителям.

Социальная инфраструктура пострадавших поселков также должна быть восстановлена наряду с жилыми домами, заявил президент.

В результате природных пожаров в Забайкальском крае 400 человек лишились имущества. Пламя уничтожило более 100 домов. В регионе ввели режим ЧС. 20 апреля МЧС объявило о ликвидации всех пожаров.

В связи с возгораниями следственные органы возбудили пять дел по статье УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".