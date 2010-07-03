Число пострадавших от пожаров в Забайкалье выросло до 27 человек

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Минздрав Забайкалья уточнил данные по пострадавшим от природных пожаров. Их число возросло до 27 человек, передает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что под присмотром медиков находятся семь человек. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое.

Отмечается, что ожоги средней степени тяжести получили шесть человек и еще 19 отделались легкими травмами.

Утром 20 апреля краевой главк МЧС сообщил о ликвидации всех пожаров в 14 населенных пунктах. Сейчас в регионе восстанавливают энергоснабжение. За сутки огонь уничтожил 107 зданий и сооружений, включая 88 жилых домов.