В Забайкалье потушили все природные пожары

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МЧС объявило о ликвидации всех пожаров в Забайкалье, передает ТАСС.

Пламя потушили в 14 населенных пунктах. Уточняется, что в Читу прилетели два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8. Еще два Ми-8 находятся в пути.

Сейчас в населенных пунктах продолжают дежурить пожарные расчеты. Кроме того, в регионе провели передислокацию сил.

Специалисты уже начали восстанавливать энергоснабжение в населенных пунктах Забайкалья, отметили в пресс-службе "МРСК Сибири".

Энергетики меняют 27 уничтоженных огнем опор ЛЭП в Борзе и Усть-Ималке. В других населенных пунктах работе специалистов мешает сильная задымленность.

"Задействовано более 100 специалистов энергокомпании, 31 единица спецтехники", – говорится в сообщении.

Усилены дежурные смены и мобилизована техника. Особое внимание уделяют мониторингу ситуации и недопущению подхода огня к воздушным линиям электропередачи и подстанциям, от которых зависит электроснабжение целых районов края.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке края за сутки сгорели 107 зданий и сооружений, включая 88 жилых домов. Пострадали 23 человека, семь из них попали в больницу.