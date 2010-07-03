Медведев поручил помочь пострадавшим от пожаров в Забайкалье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оказать всю необходимую помощь пострадавшим от степных пожаров в Забайкалье поручил Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря премьера Олега Осипова.

Глава правительства по телефону связался с руководителем МЧС Евгением Зиничевым и врио губернатора края Александром Осиповым. Он выслушал их доклады о мерах по оказанию помощи людям из горевших населенных пунктов.

Премьер-министр распорядился в случае необходимости доставить пострадавших на лечение в федеральные медицинские центры.

По последним данным, от пожаров пострадали 27 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Потушить пламя в 14 населенных пунктах спасатели смогли к утру 20 апреля.

