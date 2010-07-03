Встреча Путина с Ким Чен Ыном продолжалась вдвое дольше запланированного

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Встреча Владимира Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном один на один продолжалась около двух часов. Это вдвое дольше запланированного, сообщает ТАСС.

Разговор проходил в одном из залов корпуса S кампуса Дальневосточного федерального университета. Члены делегаций не принимали участия в беседе.

"У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз", – заявил президент РФ. По словам Путина, они обсудили развитие отношений между двумя странами и ситуацию на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил надежду на то, что двусторонний диалог, начавшийся в конструктивном ключе, продолжится в таком же духе.

К главе КНДР российский президент обращался "уважаемый товарищ председатель". Следующим этапом станут переговоры в расширенном составе.

Бронепоезд председателя Госсовета Северной Кореи прибыл в Россию 24 апреля. В частности, состав остановился на приграничной станции Хасан, где глава КНДР посетил Дом российско-корейской дружбы.