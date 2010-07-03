Эксперт прокомментировал итоги переговоров Путина и Ким Чен Ына

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына.
По его словам, встреча лидеров России и КНДР должна была состояться, поскольку РФ – очень важный участник переговорного процесса по ядерной программе Северной Кореи.
"В целом как соседи мы, естественно, должны периодически "сверять часы" и обсуждать друг с другом те процессы, которые происходят в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – цитирует эксперта RT.
По его мнению, такого рода визит и встреча с российским президентом говорят о том, что Пхеньян очень серьезно относится к России.
Данюк также отметил, что РФ планирует расширить взаимодействие с КНДР в контексте транспортно-логистической инфраструктуры.
В четверг, 25 апреля, состоялись переговоры лидеров двух стран. Встреча тет-а-тет продолжалась около двух часов, что вдвое дольше запланированного. Путин назвал переговоры обстоятельными. Он рассказал, что в ходе беседы была затронута история межгосударственных отношений двух стран. Лидеры двух стран также поговорили о сегодняшнем дне и о перспективах развития двусторонних связей.
Разговор двух лидеров проходил в одном из залов корпуса S кампуса Дальневосточного федерального университета. Затем переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегации двух стран.
Бронепоезд председателя Госсовета Северной Кореи прибыл в Россию 24 апреля. В частности, состав остановился на приграничной станции Хасан, где глава КНДР посетил Дом российско-корейской дружбы.
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