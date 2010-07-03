Ким Чен Ын подарил Путину корейский меч

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Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину после переговоров во Владивостоке корейский меч. Момент передачи подарка показал телеканал "Россия 24".

"Меч олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас", – отметил северокорейский лидер.

Президент РФ поблагодарил Ким Чен Ына за меч и пожал ему руку. При этом Путин отметил, что в России считается плохой приметой дарить оружие. Поэтому он дал северокорейскому лидеру монету, чтобы символически купить меч.

В четверг, 25 апреля, состоялись переговоры лидеров двух стран. Путин назвал их обстоятельными. Президент рассказал, что в ходе беседы они затронули историю межгосударственных отношений двух стран, поговорили о сегодняшнем дне и о перспективах развития двусторонних связей.

Ранее сообщалось, что встреча Путина с Ким Чен Ыном один на один продолжалась около двух часов, что вдвое дольше запланированного.

Председатель Госсовета Северной Кореи прибыл в Россию 24 апреля на бронепоезде. В частности, состав остановился на приграничной станции Хасан, где глава КНДР посетил Дом российско-корейской дружбы.