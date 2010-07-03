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14:17

Путин подарил Ким Чен Ыну набор стаканов с подстаканниками

власть политика

14:17

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну шашку и набор стаканов с подстаканниками, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отмечается, что стаканы с подстаканниками ассоциируются с путешествиями на поездах и многие годы используются на российских железных дорогах. Именно на поезде Ким Чен Ын прибыл во Владивосток.

Лидер КНДР в свою очередь передал Путину корейский меч. Как отметил Ким Чен Ын, этот меч "олицетворяет силу, олицетворяет душу – мою и нашего народа, который поддерживает вас".

Путин ответил, что в России по народному поверью дарить оружие считается не очень хорошей приметой. Поэтому он передал Ким Чен Ыну монетку, чтобы символически "купить" у него меч.

В четверг, 25 апреля, состоялись переговоры лидеров двух стран, которые продолжались около двух часов, что вдвое дольше запланированного. Путин назвал их обстоятельными.

власть политика

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